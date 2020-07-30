Самара, , 13:20 — REGNUM Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию и химии стали известны в Самарской области. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, 21 участник единого государственного экзамена по химии получил 100 баллов. При этом 16,3% участников этого ЕГЭ получили 81 и более баллов. А примерно 16% его участников не набрали минимальное количество баллов по этому экзамену.

Отмечается, что при сдаче ЕГЭ по обществознанию, 11 его участников набрали 100 баллов. А 11% участников набрали 81 и более балл. А порядка 15% участников на набрали минимальное количество баллов. При этом средний балл по этому ЕГЭ немного выше, результата прошлого года.

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