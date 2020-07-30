Москва, , 13:14 — REGNUM Официальный аккаунт посольства Индонезии в России в Facebook сообщил, что совет муфтиев России вручил медаль послу Индонезии в России Мохамаду Вахиду Суприяди за вклад в развитие двусторонних связей.

«Награда вручена за усилия посла Вахида Суприяди по развитию и укреплению культурных и религиозных связей между гражданами Индонезии и России, а также за активность в различных мероприятиях, проводимых советом муфтиев России», — говорится в сообщении посольства Индонезии в России, опубликованном в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Владимировича Моргулова с послом Республики Индонезии в России Мохамадом Вахидом Суприяди.

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