Тегеран, , 13:18 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране за минувшие сутки выросло на 2621 и превысило 300 тысяч. Об этом 30 июля рассказала глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари, в эфире телеканала IRINN.

Также он указал, что в настоящее время общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 301 530.

Кроме этого, сообщается, что за это же время от COVID-19 в Иране умерли 226 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 16 569.

Также указывается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 261 200 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Польши было выявлено 615 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.