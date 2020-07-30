Бишкек, , 13:13 — REGNUM «От эффективной работы каждого главы района или сельской управы зависят жизни граждан. Им нужно быть информированными о каждом пациенте с коронавирусом, поступившем в больницу», — заявил премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба.

Глава правительства отчитал местные власти за недостаточную работу по организации подворовых обходов с целью выявления граждан с коронавирусной инфекцией.

Также премьер-министр акцентировал внимание на необходимости усилить контроль за эпидемиологической ситуацией в Иссык-Кульской области из-за увеличения числа отдыхающих в курортной зоне на побережье озера Иссык-Куль.

«В прошлом месяце в Иссык-Кульский регион на отдых приезжали порядка 3 000 человек, в течение 20 дней июля регион посетили более 10 000 отдыхающих. Среди них, возможно, были и те, кто болел и получал лечение. Поэтому очень важно усилить контроль в курортной зоне. В случае необходимости, в область будут направлены дополнительные силы», — подытожил Боронов.