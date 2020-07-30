Москва, , 13:09 — REGNUM По итогам первой половины 2020 года Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор 153 требования для блокировки недостоверной информации. Об этом 30 июля заявил заместитель генерального прокурора Александр Буксман на коллегии ведомства.

По его словам, за аналогичный период 2019 года направлено всего шесть требований. Таким образом, число обращений возросло в 25 раз. «В связи с пандемией существенно возросло количество фейков в сети интернет», — сказал Буксман.

Он добавил, что за отчетный период заблокировано более 4 тыс. сайтов. Фейковые сообщения удалены с 25 тыс. ресурсов. Около двух третей заблокированных сообщений касаются коронавируса.

Напомним, в начале июня в Генпрокуратуре сообщили, что во время пандемии выявлен более чем десятикратный всплеск ложных сообщений в интернете.

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