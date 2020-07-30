Москва, , 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России», — сказал Песков.

Вместе с тем, по его словам, российская сторона надеется на полное соблюдение всех прав задержанных лиц.

Песков также отметил, что Москва пока что не имеет всей информации касательно задержания российских граждан, якобы причастных к частным военным компаниям.

Он подчеркнул, что о попытках дестабилизировать ситуацию в Белорусии не может быть и речи, поскольку две страны являются союзницами.

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