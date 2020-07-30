Владикавказ, , 13:06 — REGNUM В Северной Осетии получил огнестрельное ранение в голову восьмилетний ребенок. Инцидент произошел 26 июля в селении Эльхотово. В настоящее время состояние мальчика позволяет переправить его на лечение в институт нейрохирургии в Москве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы администрации главы и правительства республики Фатима Сабанова.

По ее словам, вылет спецборта запланирован на утро 31 июля. До этого из Москвы в РСО-Аланию прибыл специалист-реаниматолог, который наблюдал за состоянием раненого ребенка. Он дал добро на вылет как только убедился в том, что состояние пострадавшего позволяет его транспортировать его.

«По поручению Вячеслава Битарова мальчика, получившего огнестрельное ранение, завтра в 09:00 доставят спецбортом в Москву в Институт нейрохирургии имени Н. Бурденко. Расходы на себя взяло руководство республики», — говорится в сообщении пресс-службы администрации главы региона.

Сабанова также отметила, что расследование происшествия, при котором получил ранение несовершеннолетний, взято под контроль в МВД. При этом на официальном сайте ведомства информации об инциденте нет, поэтому, каким образом ребенок получил ранение, неизвестно.