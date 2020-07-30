Москва, , 12:59 — REGNUM Роспотребнадзор расширил сеть лабораторий для тестирования на коронавирус. Теперь тестирование доступно в 820 лабораториях, сообщили в ведомстве.

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Провести исследование на коронавирусную инфекцию могут 109 лабораторий Роспотребнадзора, 564 — при государственных медицинских организациях и 147 частных лабораторий.

По данным на 29 июля, в российских лабораториях проведено более 27,8 млн исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах.

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