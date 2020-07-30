Екатеринбург, 30 июля 2020, 12:59 — REGNUM Отменённый из-за пандемии COVID-19 марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге всё-таки состоится, но в онлайн-формате. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
2 августа 2020 года участникам предложат пробежать выбранную дистанцию (территорию можно выбрать самостоятельно) и предоставить результаты трекинга. Стартовый пакет участника можно будет получить на стадионе «Динамо» с 31 июля по 2 августа.
Возвращать деньги за участие зарегистрированным гражданам не планируется.
Как сообщало ИА REGNUM, об отмене мероприятия сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.