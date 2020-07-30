Кострома, 30 июля 2020, 12:54 — REGNUM В костромской исправительной колонии строгого режима № 7 установили скульптуру Ждуна. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСИН по Костромской области.
Фигуру интернет-мема из цементной смеси вылепили сами осуждённые. Интересно, что «одет» Ждун в соответствии с правилами — в форму «установленного образца» с именной биркой и головным убором.
Постаментом юмористическому персонажу служит фонтан. Находится сооружение рядом с храмом при колонии.
Создательница образа Ждуна — скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт. Существо с головой северного морского слона, телом личинки и руками человека символизирует терпеливое пассивное ожидание. Популярность в интернете образ обрел в 2017 году.