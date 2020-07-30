Утрехт, Нидерланды, , 12:53 — REGNUM В сети появился релизный трейлер кооперативного экшена Blightbound. Его опубликовали 29 июля на YouTube-канале издательства Devolver Digital.

Игра уже доступна в «раннем доступе» Steam. Дата полноценного релиза пока не сообщается.

Напомним, в Blightbound троим героям (игроку и его друзьям) предстоит отправиться в опасное путешествие по различным подземельям. Уже в «раннем доступе» геймерам будут доступны 20 уникальных персонажей.

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