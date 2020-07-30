Тбилиси, , 12:53 — REGNUM Беженцев, которые проживают в регионе Самегрело-Земо Сванети, правительство Грузии заселит в новые корпуса, строящиеся специально для них в Зугдиди. 30 июля состоялась презентация части таких корпусов, в которые будут заселены 360 семей беженцев, ныне проживающие в крайне аварийных и находящихся на грани разрушения домах.

В презентации принимали участие министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе и другие представители структур министерства, которые занимаются проблемами беженцев.

Тикарадзе отметила, что в осуществлении этого проекта большую роль сыграли министерство регионального развития и инфраструктуры и фонд регионального развития. Она выразила сожаление, что из-за стихии в Раче сегодня представители этого министерства находятся в зоне бедствия.

Аналогичные жилые корпуса для беженцев строятся также в Цхалтубо, Марнеули и других городах и поселках Грузии, и в общей сложности правительство планирует до конца года обеспечить жильем до 2000 семей беженцев. Екатерина Тикарадзе также пообещала позаботиться о трудоустройстве беженцев и обеспечении их достойным доходом.

Интересно, что такой акцент на проблемах беженцев и нынешнее правительство Грузии, и его предшественники традиционно делали и делают в преддверии каждых очередных выборов.