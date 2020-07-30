Сеул, , 13:04 — REGNUM На базах США в Южной Корее продолжает расти число случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, вирус был выявлен у военнослужащего, прибывшего на базу ВВС в Осане 27 июля, а также двух представителей Отдела военного образования DoDEA, прибывших в страну 28 июля.

В настоящее время все инфицированные находятся на базе «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке. Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 126.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 18 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 14 269.