Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Представители магазина Epic Games Store работают над созданием «системы достижений». Об этом 30 июля сообщает издание PCGamer.

На данный момент, единственной игрой Epic Games Store с активными достижениями является ARK: Survival Evolved. В ближайшее время разработчики планируют расширить список проектов, в которых будет использоваться новая система.

Напомним, «система достижений» — это особая механика, которая активно используется в большинстве игровых сервисов. С её помощью геймеры получают небольшие трофеи за выполнение особых действий во время прохождения того или иного проекта.

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