Томск, , 12:49 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 61 человека, 49 человек выздоровели, один пациент с SARS-CoV-2 скончался. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июля в региональной администрации.

Из вновь выявленных носителей коронавируса у 21 человека — признаки ОРВИ, у 13 — пневмония. У 17 человек нет симптомов.

Всего в Томской области по состоянию на 30 июля коронавирус выявлен у 4091 человека. Выздоровели 2593 человека, скончались 34 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июля в Томской области коронавирус был выявлен у 4040 человек.

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