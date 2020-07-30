Ставрополь, , 12:51 — REGNUM Власти Ставрополья приступили к разработке календаря прививок от гриппа и ОРВИ на 2020 год. В регионе планируется привить не менее 1,2 млн человек, сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе губернатора края.

Подготовку прививочной кампании от сезонных респираторных заболеваний обсудили в ходе рабочей встречи глава Ставрополья Владимир Владимиров и министр здравоохранения края Владимир Колесников. Губернатор подчеркнул, что, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса, прививочная кампания должна пройти строго по графику.

«В прошлом году в крае прививку сделали примерно 1,2 млн человек. В этом году нужно достичь не меньшего результата. На это нас нацеливает глава государства», — сказал Владимиров министру.

Колесников доложил, что массовая иммунизация на Ставрополье начнется уже в сентябре. Между тем на своей странице в Instagram Владимиров призвал жителей края «в сложившихся условиях» ответственно отнестись к своему здоровью и сделать прививку, когда для этого появится возможность.