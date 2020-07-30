Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Стали известны новые подробности предстоящей игры Microsoft Flight Simulator. Полный список ожидаемых нововведений был опубликован 30 июля на портал Windows Central.

Разработчики рассказали, что Microsoft Flight Simulator будет регулярно получать бесплатные (каждый месяц) и платные (каждые два-три месяца) обновления. С их помощью геймеры получат много дополнительного контента, а также по-новому взглянут на мир игры.

Помимо этого стало известно, что Microsoft Flight Simulator получит поддержку шлемов виртуальной реальности. Правда, в момент релиза геймеры смогут использовать только гарнитуру HP Reverb G2 — другие устройства станут доступны позже.

Напомним, релиз Microsoft Flight Simulator на PC ожидается 18 августа 2020 года. Игра будет доступна в магазинах Steam и Microsoft Store.

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