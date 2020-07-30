Магас, , 12:43 — REGNUM В Ингушетии к празднику Курбан-байрам раздадут малоимущим семьям свыше 1,3 тыс. жертвенных животных. Масштабная благотворительная акция проведена по инициативе и на средства Национального фонда развития региона по поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова.

Весь жертвенный скот будет закуплен у местных фермеров. Его распределением будут заниматься имамы населенных пунктов Ингушетии, а также Пригородного района Северной Осетии и города Владикавказа.

Акция проводится при содействии фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, а также при организационной поддержке фондов «Солидарность», «Тешам», «Вошал», сообщает интернет-газета «Ингушетия».

Напомним, один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам будет отмечаться 31 июля. Этот день в Ингушетии объявлен выходным.