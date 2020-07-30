Екатеринбург, , 12:49 — REGNUM Свердловские врачи выписали 740 пациентов, у которых ранее выявляли COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Пациенты выписаны по выздоровлению. Общее количество выписанных теперь — 16 375 человек.

Продолжается лечение 150 пациентов в тяжёлом состоянии (132 — в реанимации, 75 — на ИВЛ) и 746 пациентов в состоянии средней тяжести. Остальные больные находятся в удовлетворительном состоянии, их количество не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 264 случая смерти от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале зафиксировали ещё 13 смертей от COVID-19