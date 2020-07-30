Воронеж, , 12:39 — REGNUM Детские сады в Воронежской области начнут работу с начала августа, губернатор Александр Гусев согласовал их открытие, сообщил телеграм-канал правительства региона. Решение было принято 30 июля на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

С предложением открыть детские сады в регионе с 6 августа, при условии соблюдения санитарных норм и правил, выступил департамент образования региона. Губернатор согласовал открытие детских садов. Заработать детсады должны в течение следующей недели. Пока речь идёт об организации в каждом из учреждений дежурных групп, которые, как ожидается, с учётом низкой летней загрузки, смогут принять всех желающих.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца марта и до 20 мая детские сады в Воронеже и области не работали. Первые дежурные группы начали организовывать с 20 мая, и это при том, что после окончания нерабочего периода, с 12 мая, на работу в регионе вышли около 83% работающих граждан.

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