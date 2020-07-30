Токио, , 12:38 — REGNUM SNK Corporation представила нового бесплатного персонажа для файтинга Samurai Showdown — им стала девушка с кроличьими ушами Гунсунь Ли. Трейлер с демонстрацией умений героини был опубликован 29 июля на YouTube-канале компании.

В Samurai Showdown Гунсунь Ли является «гостевым» персонажем — изначально она была разработана для мобильной игры Honor of Kings. Сообщается, что поиграть за новую героиню можно будет уже 5 августа 2020 года.

Напомним, Samruai Showdown — это игра в жанре файтинга, посвящённая сражениям с использованием холодного оружия. Проект доступен на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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