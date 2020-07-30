Стокгольм, , 12:30 — REGNUM В течение этой недели на автобусах SL, муниципальной компании, занимающейся организацией общественного транспорта в Стокгольме, можно будет увидеть радужные флаги. Поводом к такому действию городских транспортных властей послужила проходящая в Швеции прайд-неделя, посвященная «вызовам и проблемам ЛГБТ-сообщества». Об этом 29 июля сообщила газета Expressen.

Ранее поступила информация о том, что запланированный на 31 июля гей-парад в Стокгольме будет отменен из-за существующих ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Вместо этого организаторы предложили провести онлайн-акцию.

Внимание шведских журналистов привлек инцидент, когда один из пассажиров на северо-западе Стокгольма заметил, что на автобусах в его районе флажков с цветами радуги установлено не было. Во время одной из своих поездок он решил поинтересоваться причиной их отсутствия у водителя, который ответил ему, что не хочет видеть рядом с собой «флагов для голубых».

После данного инцидента пассажир связался со службой поддержки SL, где перед ним извинились за неуважительное поведения водителя и пообещали разобраться.

Пресс-секретарь компании Йохан Нордгрен с пониманием отнесся к требованию клиента:

«Конечно, иногда могут быть отдельные случаи. Например, флаг не был установлен или он упал. Но, тем не менее, действует формальное соглашение, согласно которому эти флаги должны быть установлены на всех автобусах».

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