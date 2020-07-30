Оренбург, , 12:28 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 30 июля, из больниц выписали 156 пациентов, которые оправились от коронавирусной инфекции. С начала пандемии в регионе выздоровели 5 273 пациентов, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Продолжают лечиться в COVID-центрах 696 человек. Из них 48 человек находятся в тяжелом состоянии. Десять пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Получают кислородную поддержку 180 пациентов.

Напомним, с начала пандемии в области выявили 6 809 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 46 человек.

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