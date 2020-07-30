Лондон, , 12:40 — REGNUM В Вестминстерском магистратском суде в Лондоне в очередной раз отложили техническое заседание по делу о выдаче властям США российского бизнесмена Олега Тинькова. Оно отложено до третьей декады сентября, сообщил 30 июля официальный представитель суда.

Заседание было назначено на 31 июля. Ранее его уже переносили дважды: с 17 апреля на 13 июля, затем на 31 июля.

«Судья отложил дело до 25 сентября», — сообщил представитель суда РИА Новости.

Присутствие Тинькова на заседании не обязательно, юристам предстоит определить порядок дальнейших слушаний. После этого назначат дату заседаний по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, минюст США обвиняет Тинькова в подаче ложной налоговой декларации. Бизнесмен в период процесса находится в Лондоне, в США ему грозит до шести лет тюрьмы.

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