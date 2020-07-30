Нур-Султан, , 12:28 — REGNUM Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности в Казахстане разрабатывает три вида вакцины от коронавируса: субъединичную, векторную и живую, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Патологический материал для казахстанских ученых стал доступен 23 марта. Однако специалисты центра смогли разработать первую вакцину к 9 мая. ВОЗ зарегистрировала казахстанский вариант в качестве кандидатной вакцины 15 мая.

В настоящее время центр проводит испытание вакцины на приматах. Клинические испытания планируется начать в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что клинические испытания вакцины против коронавируса в Казахстане планируется начать осенью 2020 года.

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