Стокгольм, , 09:39 — REGNUM По данным журналистов, на датско-шведской границе граждане Швеции все чаще сталкиваются с отказом датских пограничников при получении разрешения на пересечение государственной границы. Как оказалось, причиной этому послужило непонимание или простое незнание гражданами Швеции действующих в настоящий момент правил по санитарно-эпидемиологическому контролю, установленным правительством Дании. Об этом 29 июля сообщила газета Dagens Nyheter.

Согласно предписаниям датских властей, в настоящее время 12 регионов Швеции входят в так называемую «зеленую зону». Однако беспрепятственный въезд на территорию страны распространяется на жителей только трех регионов: Сконе, Блекинге и Халланда. На контрольно-пропускных пунктах при предъявлении документов, подтверждающих проживание в данных административно-территориальных образованиях Швеции, граждане освобождаются от дачи всяких объяснений цели поездки, ее характера и причин.

Однако жители девяти других «зеленых» регионов Швеции при въезде на территорию Дании должны иметь при себе подтвержденное бронирование не менее шести ночей в гостинице, или у них должны быть веские основания для пересечения границы (тесные родственные связи на территории Дании, наличие работы и т.д.). К данной группе регионов относятся: Вестерботтен, Емтланд, Уппсала, Сёдерманланд, Эстергётланд, Эребру, Вермланд, Кальмар и Крунуберг.

Не все граждане Швеции, проживающие в данных девяти регионах, как оказалось, знакомы с действующими правилами. По этой причине пограничники вынуждены отказывать невнимательным гражданам во въезде на территорию Дании.

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