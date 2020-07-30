Стокгольм, , 12:50 — REGNUM В течение этого лета количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Швеции резко сокращается. Но вскоре летние каникулы закончатся. Кто-то вернется в школу, а кто-то — на работу. Своим прогнозом относительно развития эпидемиологической динамики в течение этой осени поделился государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Об этом 29 июля сообщила газета Dagens Nyheter.

Со своей стороны, Тегнелл дал понять, что снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусом происходит быстрее и сильнее, чем он мог предполагать ранее. Количество летальных исходов от COVID-19 сокращается, число новых пациентов с COVID-19, нуждающихся в реанимационной помощи в палатах интенсивной терапии, за последние числа июля приблизилось к нулю.

Тегнел признается, что не знает, какой характер распространение коронавируса обретет этой осенью, но подчеркивает, что не исключаются и негативных сценарив развития событий:

«Не существует ни одного естественного закона, который подсказывал бы, что это все начнется с новой силой. Но мы должны готовить себя, если это все же случится».

"Как вы думаете, что произойдет осенью, когда шведы вернутся на работу, в школу?» — спрашивает журналист.

«Трудно понять. Конечно, есть определенный риск, на который мы обращали внимание, что распространение (прим.: коронавируса) начнется снова, потому что есть много рабочих мест и разновидностей деятельности человека, которые, по-видимому, и играют большую роль в этом распространении во многих странах, включая Швецию», — ответил Тегнелл.