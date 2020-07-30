Москва, , 12:21 — REGNUM Попасть в Россию через Турцию, Танзанию или Великобританию после открытия с этими странами авиасообщения не получится. Такое разъяснение дал Консульский департамент МИД РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Читайте также: АТОР разъяснила правила въезда российских туристов в Турцию

Согласно распоряжению правительства РФ, визы будут выдаваться только гражданам Великобритании, Турции и Танзании. Только они будут пропущены в Россию через границу.

Уточняется, что граждане третьих государств, временно находящиеся в этих странах, не смогут оформить российские визы. Право на въезд в РФ имеют только иностранцы, относящиеся к категориям, на которые не распространяются ранее введённые ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа 2020 года открывается международное авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией.

Читайте также: Возвращение к жизни: страны возобновляют авиасообщение — трансляция