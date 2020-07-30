Ульяновск, , 12:19 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области поддержали появление двух новых профессиональных праздников в регионе — Дня работника МФЦ и Дня сельского старосты, которые будут отмечаться в июле и октябре. Изменения будут внесены в закон «О праздниках и памятных датах Ульяновской области». Об этом сообщает областной парламент.

Народные избранники поддержали празднование 6 октября Дня сельского старосты, считая, что это «позволит отдать дань уважения людям, которые фактически являются связующим звеном между населением и органами власти». Выбран октябрь, так как в это время начинают подводиться итоги годовой работы, и проходят церемонии награждения сельских старост. Всего в регионе, по данным заксобрания, начитывается 500 старост.

День работника центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг будет отмечаться 27 июля, так как в этот день десять лет назад был принят федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Депутаты считают, что это позволит «повысить престиж профессии», также ссылаясь на то, что в ряде регионов подобные профессиональные праздники уже учреждены.

Отмечается также, что планируется к празднованию Дня работника МФЦ подводить итоги ежегодного конкурса «Лучший центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области».

Всего в области работают 30 МФЦ с 94 структурными подразделениями, где трудятся свыше 830 человек. Ежегодно они обслуживают 1,5 млн заявителей.