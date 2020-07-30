Оренбург, , 12:18 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 30 июля, в COVID-центрах зафиксирован летальный исход двух пациентов, сообщает региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавируса.

Скончались мужчина 1963 г.р. и женщина 1932 г.р. У них медики диагностировали пневмонию. Оба пациента были жителями Орска.

С начала пандемии в Оренбуржье от коронавирусной инфекции умерли 46 пациентов. Напомним, на 30 июля в регионе выявлено 6 809 носителей SARS-CoV-2.

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