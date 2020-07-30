Екатеринбург, , 12:30 — REGNUM В Свердловской области произошло ещё 13 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 30 июля 2020 года, за минувшие сутки подтвердили 13 летальных случаев. Во всех из них причиной смерти стал COVID-19.

Теперь в Свердловской области подтверждено 264 случая смерти от новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выявили вирус SARS-CoV-2 у 20 372 человек.

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