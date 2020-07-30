Уфа, , 12:19 — REGNUM Грозы, ливни, град и усиление шквалистого ветра ожидается в ближайшее время в Башкирии. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 31 июля на территории республики местами ожидаются ливни, грозы, а также град.

Отмечается, что при грозах в регионе может быть шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду. Утром на автотрассах ожидается туман и видимость 500−1000 метров.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют соблюдать правила безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: В последние дни июля Сибирь накрыло дождями и грозами