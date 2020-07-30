Черкесск, , 12:16 — REGNUM Следственный комитет РФ удостоил ведомственной награды 16-летнюю студентку Викторию Амбалову из Карачаево-Черкесии. Девушку наградили медалью «Доблесть и отвага» за спасение человека, сообщили 30 июля в СКР по региону.

В январе 2020 года Виктория стала свидетельницей того, как на улице города Черкесска свора собак напала на женщину. Девушка смогла отбить женщину от собак, после чего вызвала такси и повезла пострадавшую в больницу.

«Всё происходило в людном месте днем, однако, кроме Виктории Амбаловой, помочь пострадавшей никто не пытался. Самой девочке тоже пришлось отбиваться от агрессивных животных», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Как отметили в ведомстве, юная героиня стала первой жительницей Карачаево-Черкесии, которой присуждена медаль «Доблесть и Отвага».