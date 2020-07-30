Москва, , 12:15 — REGNUM Есть две основные причины, почему нефтяной рынок не подчиняется классическим правилам ценообразования. Об этом 30 июля заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков на телеканале «Россия 24».

«(Цены на) нефть имеют нерыночный характер. Здесь главный рыночный принцип, что цена определяется спрос, не работает. Покупка нефтью связана с энергобезопасностью страны. Покупать будут как при 10 долларах за баррель, так и 100, и закупать будут в ровно тех объёмах, которые нужны покупателям. Не больше и не меньше. Чуть больше в резервы, если они есть», — заявил Крутаков.

«Второй принцип нефтяного рынка — это то, что если кто-то один из участников рынка нарушает свою квоту, то рушится весь рынок. Что и было продемонстрировано Саудовской Аравией совсем недавно, когда ОПЕК+ (перестал нормально функционировать). Россия сохраняла свой объём добычи, а Саудовская Аравия просто привела рынок в бешенство», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил проработать идею хеджирования цен на нефть для России.

Аналогичный механизм используется в Мексике. Там закупают пут-опционы на нефть, которые позволяют позже продать нефть по зафиксированной в контракте цене. Если фактические цена на нефть опускается ниже зафиксированной в контракте, мексиканское правительство получает прибыль от разницы между этими ценами, в противном случае — несёт убытки.