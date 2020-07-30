Калуга, , 12:18 — REGNUM Положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены в Калужской области у 24 человек за последние сутки, сообщает 30 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

В лаборатории Admobninsk.ru

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 204 положительных результатов тестов. 1 тыс. 246 человек находятся на лечении, 5 тыс. 902 человека выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (339), в Обнинске (162), в Боровском районе (127), Малоярославецком районе (99), в Жуковском районе (82) и в Людиновском районе (67).

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