Петрозаводск, , 12:17 — REGNUM В Республике Карелия 25 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, несмотря на возникшие сложности из-за пандемии. Об этом 30 июля сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

По его словам, несмотря на месяцы дистанционного обучения, перенос сроков сдачи экзаменов и возросшую психологическую нагрузкоу, бывшие школьники смогли показать отличный результат.

«У нас не только на три 100-балльника больше, чем в прошлом году, но, по предварительным оценкам, по большинству предметов результаты практически остались на уровне прошлого года, а по некоторым предметам несколько улучшились», — резюмировал он.

Отметим, в этом году ЕГЭ сдавали чуть более трех тысяч человек. Это практически на четверть меньше, чем в 2019-м, поскольку из-за коронавируса было принято решение выдать аттестаты всем выпускникам без экзаменов.

«Ну, а те ребята, которые планируют поступать в институты и университеты, экзамены сдавали. Больше всего 100-балльных работ было по русскому языку — девять. Литературу с максимальным количеством баллов сдали семь человек, информатику — шесть, физику — два и обществознание — один», — отметил Парфенчиков.

Среди тех, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов, не только петрозаводчане, но и выпускники Сортавалы, Сегежи, Суоярви, Калевалы.