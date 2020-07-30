Брянск, , 12:17 — REGNUM Незаконную добычу строительного песка пресекли полицейские на территории Володарского района Брянска. В общей сложности предприниматель накопал материала почти на 19 млн рублей, сообщили 30 июля в региональном УМВД.

Добычей песка занималась одна из организаций, не имеющая необходимой разрешительной документации. Незаконный доход оценён в 18,9 млн рублей. В ходе обыска в офисе фирмы и у директора фирмы дома изъяты бумажные и электронные финансово-хозяйственные документы, подтверждающие добычу и реализацию строительного песка, а также три служебных автомобиля, состоящих на балансе организации.

По факту незаконной предпринимательской деятельности возбуждено уголовное дело.