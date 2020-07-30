Севастополь, , 12:14 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Севастополе за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе правительства города-героя 30 июля.

«По состоянию на утро 30 июля зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Пациентка — супруга заболевшего ранее севастопольца», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки подтверждена девятая смерть среди пациентов с коронавирусом — скончался 76-летний житель Севастополя, у которого диагностировали двустороннюю пневмонию. Выписаны с выздоровлением восемь человек.

Всего за период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 343 человек, выздоровели 278 человек. Лечение в больницах продолжают 45 пациентов с коронавирусом. Под наблюдением с подозрением на вирус в больницах находятся ещё 287 человек, дома на изоляции — 602 человека.