Махачкала, , 12:18 — REGNUM Информация об обысках в администрации Дербентского района Дагестана является недостоверной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе районной администрации. По словам собеседника, сотрудники работают в штатном режиме.

Ряд местных и федеральных СМИ сегодня сообщили, что сотрудники силовых структур проводят обыски в здании администрации Дербентского района, а также в доме исполняющего обязанности главы района Фуада Шихиева в рамках возбужденного уголовного дела.

Напомним, предыдущий глава Дербентского района Магомед Джелилов был задержан в апреле 2019 года по подозрению в особо крупной растрате, а затем этапирован в Москву. В декабре Следственный комитет России сообщил о завершении расследования и передаче дела в суд для рассмотрения.

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