Москва, , 12:13 — REGNUM В мировом рынке нефти значительную роль играют политические риски. Об этом 30 июля заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков на телеканале «Россия 24».

«Что мы видим сегодня на рынке? Что ни один инструмент регулирования рынка не работает. И мы видим, что нефть может упасть с, как это было в 2014 году, 135 долларов до 30. Это никакими рыночными, никакими производственными факторами не объяснимо. Понятно, что это лишь политические риски, заложенные в рынок нефти», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил проработать идею хеджирования цен на нефть для России.

Аналогичный механизм используется в Мексике. Там закупают пут-опционы на нефть, которые позволяют позже продать нефть по зафиксированной в контракте цене. Если фактические цена на нефть опускается ниже зафиксированной в контракте, мексиканское правительство получает прибыль от разницы между этими ценами, в противном случае — несёт убытки.