Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM Украинский исполнитель в стиле рэп Александр Юшко, более известный под псевдонимом Энди Картрайт, который ранее был обнаружен мертвым в одной из квартир в центре Санкт-Петербурга, мог скончаться от передозировки наркотических веществ. Об этом 30 июля рассказал источник из правоохранительных органов, со ссылкой на показания задержанной сожительницы рэпера.

«По предварительным данным, задержанная обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад, предположительно, от передозировки наркотиков, умер ее сожитель», — приводит ТАСС слова источника.

Также он указал, что после этого сожительница не стала делать обращений в экстренные службы и пыталась скрыть факт смерти Юшко, тело которого она, по предварительным данным, расчленила.

Напомним, Александр Юшко является украинским гражданином и проживал в Санкт-Петербурге без регистрации, выступая на площадке Versus Battle под псевдонимом Энди Картрайт.

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