Нур-Султан, , 12:09 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Киргизии от COVID-19. Об этом 30 июля написал пресс-секретарь президента республики Берик Уали на своей странице в Facebook.

Глава государства направил своему киргизскому коллеге Сооронбаю Жээнбекову телеграмму соболезнования в связи с объявлением в стране дня траура в память о жертвах коронавируса.

«В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты, глубоко соболезную родным и близким безвременно ушедших», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Киргизии объявлен днем траура по жертвам коронавируса. В республике выявлено 35 143 случая заражения коронавирусом, скончались — 1364 человека.

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