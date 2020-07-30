Казань, , 12:44 — REGNUM Следственными органами Татарии назначена проверка по факту нарушения прав жильцов трех многоэтажных домов в столице республики. Об этом информирует пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Жители Казани обратились в следственный комитет в связи со строительством торгового центра на придомовых территориях рядом с их многоэтажными домами по улице Адоратского вместо запланированной ранее спортивной площадки.

Следователи выяснят, были ли нарушения и по результатам проверки примут соответствующее решение.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии после вмешательства надзорной инстанции на баланс муниципалитета удалось вернуть участок площадью 53 га, ещё на несколько наделов, ставших инструментом для мошенничества, был наложен арест.

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