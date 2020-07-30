Хабаровск, , 12:13 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки выявлено 116 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 130 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На 30 июля в регионе зарегистрировано 7428 носителей коронавируса. Выздоровели 4603 пациента, скончались — 58 человек вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней.

Продолжают получать лечение 2767 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в Приморском крае продолжает оставаться напряжённой. На протяжении нескольких дней в регионе выявляют более 100 носителей SARS-CoV-2.