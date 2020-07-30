Цхинвал, , 12:06 — REGNUM В Южной Осетии начались дополнительные выплаты медикам, которые работают с носителями коронавируса. Об этом министр здравоохранения республики Георгий Тотчиев сообщил 29 июля в эфире телеканала «Ир».

"Это государственные деньги и необходимо производить точные расчеты, чтобы никого не ущемить, и только потом все передается в исполнение», — рассказал глава минздрава.

Он подчеркнул, что доплаты получат все медицинские работники, которые работали в «красной зоне». Министр отметил, что медкам приходилось рисковать своим здоровьем, а и из-за карантинных мер по три недели не видеться с родственниками.

«Я поражен стойкостью наших медиков», — сказал Тотчиев.

Глава минздрава добавил, что доплаты не компенсируют издержки медиков, которые противостояли распространению коронавируса, но размер выплат ограничен возможностями бюджета.

Напомним, в Южной Осетии выявили 89 случаев заражения коронавирусом. На 30 июля под наблюдением врачей находится один носитель SARS-CoV-2.

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