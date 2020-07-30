Омск, , 12:02 — REGNUM По состоянию на 30 июля в Омской области выявлено 6643 носителя коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 119 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в оперштабе региона.

68 человек из вновь выявленных носителей не имеют симптомов. Выздоровели ещё 92 человека, за весь период — 3979 человек.

За сутки в Омской области скончались три пациента с коронавирусом, за весь период — 68.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Омской области Александр Бурков заявил о том, что в регионе постепенно растёт коллективный иммунитет.

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