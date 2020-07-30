Москва, , 11:57 — REGNUM Наибольшей популярностью среди лиц, отбывающих наказание в тюрьме, пользуется роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Об этом сообщает инфоцентр ФСИН РФ.

«Литературные предпочтения лиц, находящихся в местах лишения свободы, стали известны в рамках акции «Твои друзья — книги», посвященной Дню воспоминания любимых книг. Самой популярной книгой в колониях является роман Булгакова «Мастер и Маргарита», — говорится в сообщении.

В топ-10 по популярности среди заключённых также попали «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера» Александра Дюма, «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресенье» Льва Толстого, «Отверженные» Виктора Гюго и «Тихий Дон» Михаила Шолохова.