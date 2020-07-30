Хабаровск, , 12:02 — REGNUM В Хабаровском крае в июле более 200 семей оформили «дальневосточную ипотеку», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экономического развития региона.

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Хабаровский край входит в тройку лидеров среди регионов Дальнего Востока по реализации льготной программы «Дальневосточная ипотека». Общий объём финансирования с начала 2020 года превысил 4,2 млрд руб. Выдано более 1,2 тыс. кредитов под 2% годовых.

«За январь-май 2020 года объём выданных ипотечных кредитов составил 13 млрд рублей, заключено более 5 тыс. договоров. Это на 31% больше, чем было профинансировано за пять месяцев 2019 года», — пояснили в правительстве.

Данные за май 2020 года показали снижение просроченной задолженности по сравнению с 2019 годом и в количественном, и в процентном выражении. За первые пять месяцев просроченная задолженность по ипотеке составила 536 млн рублей — это 0,6% от общей суммы задолженности. С января по май 2020 года она увеличилась на 8 млн рублей, а в минувшем году за этот же период — на 9 млн руб. При этом в мае 2019 года просроченная задолженность была на уровне 0,8% от общей суммы.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока с января по май 2020 года выдали ипотечных кредитов на сумму более 81 млрд рублей.