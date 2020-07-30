Самара, , 11:53 — REGNUM Два пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, один 51-летний мужчина страдал заболеванием эндокринной системы, а второй 54-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего в регионе скончались 87 пациентов c COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,28 (в России — 1,65), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 2,72 (в России — 9,46).

Отмечается, что за сутки в этом субъекте РФ выявлено 36 фактов заражения коронавирусом. А всего было выявлено 6797 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 4848 граждан. На учете у врачей стоят 305 человек.

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