Екатеринбург, , 11:51 — REGNUM В Новоуральске (Свердловская область) на всех КПП стали измерять температуру тела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского электрохимического комбината.

Мера введена из-за опасной эпидситуации в закрытом городе.

«Термометрия — еще одна дополнительная мера для защиты города от COVID-19», — сообщили на предприятии.

Измерение температуры занимает всего лишь несколько секунд. Если обнаруживается температура тела выше 37,2 градусов, то заболевшего гражданина передадут сотрудникам «Атом-охраны», а данные о нём — в диспетчерскую службу Новоуральска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует «режим повышенной готовности» по 3 августа 2020 года.

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